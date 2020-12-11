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Возмущенный нежеланием россиян работать за 15 тысяч рублей мэр снова их обвинил

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Возмущенный нежеланием жителей башкирского города Агидель работать за 15 тысяч рублей мэр Фанис Гильванов снова их обвинил. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Гильванова, он привел в город швейное производство, привлек инвестора, уговорив создать рабочие места, а тот не может набрать кадры. Он объяснил, что жители проходили обучение и выразили готовность работать. В итоге предприниматель создал в городе цех на 20 рабочих мест в одну смену, а набрать удалось лишь 16 человек, заявил мэр.

«Первый же инвестор уткнулся в нехватку кадров, в нежелание работать», — сказал Гильванов и добавил, что в городе самая высокая безработица в республике — 11 процентов. Средняя зарплата в Агиделе, по его словам, составляет 38 тысяч рублей, а швейный цех работает сдельно — работник получит столько денег, сколько произведет товара.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте администрации Агиделя, за 2019 год Гильванов заработал 2 миллиона рублей.

Ранее Гильванов на своей странице во «ВКонтакте» возмутился нежеланием людей работать. По его словам, жители Агиделя не хотят работать на швейном производстве, которое и предлагает зарплату в 15 тысяч рублей, поварами, врачами и продавцами. Из-за этого город якобы не может привлечь инвесторов, подчеркнул мэр. В комментариях местные жители пожаловались на низкие зарплаты и высокие тарифы на услуги ЖКХ, и призвали сделать достойную оплату труда и повысить уровень жизни людей.

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