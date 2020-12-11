Возмущенный нежеланием россиян работать за 15 тысяч рублей мэр снова их обвинил

Возмущенный нежеланием жителей башкирского города Агидель работать за 15 тысяч рублей мэр Фанис Гильванов снова их обвинил. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Гильванова, он привел в город швейное производство, привлек инвестора, уговорив создать рабочие места, а тот не может набрать кадры. Он объяснил, что жители проходили обучение и выразили готовность работать. В итоге предприниматель создал в городе цех на 20 рабочих мест в одну смену, а набрать удалось лишь 16 человек, заявил мэр.

«Первый же инвестор уткнулся в нехватку кадров, в нежелание работать», — сказал Гильванов и добавил, что в городе самая высокая безработица в республике — 11 процентов. Средняя зарплата в Агиделе, по его словам, составляет 38 тысяч рублей, а швейный цех работает сдельно — работник получит столько денег, сколько произведет товара.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте администрации Агиделя, за 2019 год Гильванов заработал 2 миллиона рублей.

Ранее Гильванов на своей странице во «ВКонтакте» возмутился нежеланием людей работать. По его словам, жители Агиделя не хотят работать на швейном производстве, которое и предлагает зарплату в 15 тысяч рублей, поварами, врачами и продавцами. Из-за этого город якобы не может привлечь инвесторов, подчеркнул мэр. В комментариях местные жители пожаловались на низкие зарплаты и высокие тарифы на услуги ЖКХ, и призвали сделать достойную оплату труда и повысить уровень жизни людей.