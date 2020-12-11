Умер актер «Вечного зова» и «Сошедших с небес» Николай Иванов

Народный артист России Николай Иванов, снявшийся в многосерийном фильме «Вечный зов» и картине «Сошедшие с небес», скончался в возрасте 77 лет. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщается в паблике во «ВКонтакте» Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева, в котором служил артист.

Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

За роль в «Вечном зове» Николай Иванов получил Государственную премию СССР, в 1992-м ему присвоили звание народного артиста России. Он также снялся в таких фильмах, как «Красная палатка», «О любви», «Любить человека», «Кузнечик», «Приказ: огонь не открывать», «Гум-Гам», «Битва за Москву».

10 декабря стало известно о смерти режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили, классика грузинского кинематографа. Ему было 82 года.

