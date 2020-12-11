Украинский мэр попросил прощения у назвавшего его бандитом Зеленского

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко попросил прощения у президента страны Владимира Зеленского, который ранее назвал его бандитом. Видеоролик с извинениями градоначальник опубликовал на своей странице в Facebook.

В своем обращении Бондаренко назвал себя излишне «горячим человеком» и предложил президенту «забыть о противостоянии». «Но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально», — сказал мэр.

Он добавил, что в прошедшем конфликте отстаивал интересы горожан, а не собственные. В заключение Бондаренко призвал депутатов от всех политических партий страны забыть предвыборные разногласия и вместе работать над решением местных проблем.

Скандал вокруг конфликта Бондаренко и Зеленского разгорелся в конце апреля, когда городской совет Черкасс принял решение ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Президент Украины резко раскритиковал позицию местных властей, а самого мэра назвал бандитом и передал «пламенный привет» от силовых структур. В ответ Бондаренко подал на главу государства в иск о защите чести и достоинства, но проиграл дело спустя несколько заседаний суда.