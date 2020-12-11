Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте правительства страны.

В сообщении говорится, что было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через эту страну в отношении 15 человек, в том числе Лукашенко. Власти подчеркивают, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом (ЕС).

Также отмечается, что лица, против которых введены санкции, «предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов в республике».

Кроме Александра Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 человек, в том числе глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Также федеральный совет решил включить в постановление о перечисленных санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут использоваться для внутренних репрессий. Швейцария выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в республике и призвала к диалогу между правительством и гражданским обществом.

В начале декабря Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил режиму белорусского президента Александра Лукашенко новыми санкциями в том случае, если ситуация в стране не изменится. Политик подчеркнул, что страны Евросоюза расширят ограничительные меры, если белорусское правительство продолжит «опираться на дубинки вместо честного национального диалога».

Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. Президента страны Александра Лукашенко в первоначальном списке не оказалось, санкции были введены в отношении него 6 ноября. Они коснулись также 14 белорусских чиновников. Их активы будут заморожены, им запретят въезд в ЕС.