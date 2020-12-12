Видео потасовки на дороге с участием бойца Исмаилова высмеяли в сети

Видео потасовки на дороге с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова высмеяли в сети. Ролик появился в Telegram-канале Baza.

По информации источника, инцидент произошел из-за нежелания мужчин уступать друг другу дорогу. После словесной перепалки Исмаилов пнул своего оппонента, а также нанес несколько ударов по его автомобилю. Пользователи сети назвали конфликт постановочным. По их мнению, ролик был опубликован перед боем Исмаиловым с Иваном Штырком по прозвищу Уральский Халк. «Безруков бы лучше сыграл», «Этот фейк сняли, чтобы мы посмеялись», — писали они.

Исмаилов подерется со Штырковым 13 декабря на турнире ACA 115 в Москве. На счету 34-летнего Исмаилова 14 побед, три поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 31-летнего Штыркова 16 побед при одном поражении. В июне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт со спортсменом после сдачи им положительной допинг-пробы.