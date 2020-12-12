В России выявили 28 137 новых случаев коронавируса

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 28 137. Общее количество случаев заражения достигло 2 625 848, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 12 декабря.

Больше всего случаев — 6622 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3776 случаев) и Московская область (1393 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (8 и 9 соответственно) и в Еврейской автономной области (24 случая).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 560 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 46 453 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 25 877. Всего выздоровели 2 033 669 пациентов.