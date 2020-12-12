Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АзерТАдж.

По его словам, зафиксированное нарушение режима прекращения огня было спровоцировано армянской стороной. «В настоящее время там [в Карабахе] находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — заявил президент Азербайджана в субботу, 12 декабря, во время приема сопредседателей Минской группы от Франции и США.

Ранее министерство обороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий 10 ноября.

До этого Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армянская и азербайджанские стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.