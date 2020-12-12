В Москве нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

В Москве возле жилого дома найдены тела мужчины и пятилетнего ребенка. Об этом сообщила главный помощник руководителя главного столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает РИА Новости в субботу, 12 декабря.

По ее словам, найденные на проспекте Мира мужчина и ребенок получили травмы, характерные при падении с высоты.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»).

Ранее сообщалось о жителе Краснодара, который зарезал сына с легкой формой аутизма, а затем убил себя. По данным криминалистов, у ребенка нашли несколько ножевых ранений в области шеи и ключицы, у отца была «размозжена грудная клетка».