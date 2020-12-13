Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео

Момент атаки террориста-смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попал на видео. Кадры публикует Baza.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленника долго держит за руку другой мужчина, предположительно, стоящий в оцеплении сотрудник правоохранительных органов. В какой-то момент террористу удается вырваться, он бежит через дорогу ко входу здания спецслужбы. На полпути срабатывает взрывное устройство.

Теракт произошел 11 декабря, около полудня в селе Учкекен. В результате атаки пострадали шесть человек, у всех осколочные ранения. Погибших от взрыва нет.

Террористы использовали «приманку». Сначала у здания ФСБ взорвалась первая бомба, а когда на месте ЧП шли следственные действия, второй боевик подорвал себя.