Армения обвинила Азербайджан в провокациях

Армения обвинила Азербайджан в продолжающихся провокациях в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Армении в воскресенье, 13 декабря.

Согласно заявлению армянского дипведомства, «азербайджанские силы продолжили провокационные действия» в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен Гадрутского района Карабаха. «Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев, подчеркиваем, что указанные действия имеют целью обесценить присутствие миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта», — говорится в документе.

12 декабря в Армении сообщили о новом наступлении азербайджанских войск в Карабахе. Представители оборонного ведомства страны заверили, что вооруженные силы Азербайджана начали новые наступательные действия на юге Нагорного Карабаха — в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.