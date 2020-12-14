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Роспотребнадзор назвал правила хранения и выбора мандаринов

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Фото: Globallookpress.com

Мандарины не рекомендуется хранить в пакете, а также важно выбирать фрукты без гнили и пятен. Такие правила назвал россиянам Роспотребнадзор.

По информации ведомства, чтобы сохранить купленные в магазине мандарины, необходимо натереть кожицу фруктов растительным маслом и пометить в специальный отсек холодильника. Также очень важен уровень влажности, нужно не дать мандаринам засохнуть.

Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями, которые вызывают астматический компонент, добавили в Роспотребнадзоре, поэтому цедру импортных мандаринов следует выбрасывать, после чего тщательно мыть руки. Сами фрукты нужно ополаскивать теплой водой с мылом.

В ведомстве напомнили, что мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, а их сок содержит микроэлементы — кальций, магний и калий.

Ранее диетолог рекомендовала россиянам покупать для новогоднего стола яблоки определенного сорта, цитрусовые и другие фрукты. Не помешают, по ее словам, и экзотические фрукты, такие как физалис. К бананам и винограду она посоветовала отнестись с осторожностью.

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