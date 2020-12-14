Под окнами офиса Зеленского установили карусель

В Киеве возле здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского установили карусель. Об этом сообщил бывший депутат от партии «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook.

«Наконец-то на Банковой [улице] цирк не только по сути, но и по форме», — написал он.

Помимо аттракциона возле здания обустроят бесплатный каток и поставят новогоднюю елку. Также там собираются оборудовать фотозоны и арт-инсталляции.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре из-за оборудования там праздничных локаций. Полицейские при этом не собираются ограничивать доступ граждан к офиса администрации президента.

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