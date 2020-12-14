В МИД России высказались о признании Байдена президентом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о признании Москвой кандидата от Демократической партии США Джо Байдена президентом страны. Он ответил на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Лавров напомнил, что главу американского государства утверждает не Москва, а Вашингтон. «Президент США признается в соответствии с законами этой страны, из этого мы и будем исходить», — сообщил глава ведомства.

Ранее коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Первыми процедуру голосования завершили выборщики штата Вермонт: все три голоса в штате были отданы за Байдена.

Кроме того, голосование уже завершилось в штатах Индиана и Нью-Гемпшир: действующий американский лидер Дональд Трамп получил 11 голосов от выборщиков Индианы, а Байден — четыре в Нью-Гемпшире. Еще 11 голосов нынешний президент США получил от выборщиков в Теннесси и шесть — в Миссисипи.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

Голосование коллегии выборщиков назначено на понедельник, 14 декабря. Ожидается, что Трамп получит 232 голоса, Байден — 306 голосов. Голоса будут подсчитаны Конгрессом 6 января 2021 года. Избранный президент принесет присягу на инаугурации, которая пройдет 20 января.