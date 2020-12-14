Во Владимирской области выросло число малых предприятий

По данным администрации региона, на территории Владимирской области зарегистрировано 49784 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — 16499 юридических лиц и 33285 индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает «Российская газета».

В 2020 году открылось еще 4935 субъектов малого предпринимательства. Кроме того, с июля 2020 года во Владимирской области введен налог на профессиональный доход, который позволил легализовать деятельность самозанятых: плательщиками этого налога стали больше 3600 человек. Главный инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства — это региональная государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.