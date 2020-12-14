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Охранник магазина разбил россиянину машину за отсутствие маски

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@chp_sochi / Telegram

Житель Сочи написал в полицию заявление на напавшего на него из-за маски охранника магазина. Проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УВД.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел у магазина Fix Price. «Материал по данному делу зарегистрирован, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавил он.

Ранее в Telegram-канале «ЧП Сочи» появилось видео с места происшествия, снятое водителем. На кадрах видно, как человек с бейджем на груди подходит к машине и кричит кому-то в сторону: «Вот он!». В это время автомобиль начинает выезжать с парковки, а мужчина с бейджем кулаком разбивает в нем боковое стекло. Во втором ролике водитель сидит в клинике и снимает свое окровавленное лицо.

В публикации сказано, что россиянин зашел в Fix Price за покупками, но его отказались обслужить без маски. Тогда он вернулся за ней в машину. Вслед за ним из магазина вышли несколько охранников. «[Они] смотрели на меня, один из них на что-то серьезно обозлился и кулаком разбил в моей машине боковое стекло», — рассказал пострадавший.

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