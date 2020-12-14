Выброшенный на берег моря убийца невесты и ее 9-летнего брата попал на видео

В Новороссийске на видео попало обнаруженное следователями тело жителя Армавира Акшина Гусейнова, который убил свою невесту и ее 9-летнего брата. Кадры публикует Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

Получив от специалистов данные о течениях и температуре воды моря, сотрудники СКР установили, что, в случае гибели фигуранта дела, его тело может быть выброшено на берег в пределах трех суток у Новороссийска. В прибрежную зону была направлена мобильная группа следователей.

Тело мужчины обнаружили на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города.

Ранее в ходе поисков Гусейнова полицейские нашли его автомобиль на берегу Черного моря.

11 декабря сообщалось, что Гусейнов выложил в социальных сетях ролик, в котором снялся на фоне тел погибших. Он рассказал, что устал от измен сожительницы, которая собиралась уйти от него. Задушив девушку, он расправился и с ее девятилетним братом. Перед смертью Гусейнов пытал мальчика, желая узнать, с кем ему изменяла его сестра. Затем убийца заявил, что собирается покончить с собой.