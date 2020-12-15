Белорусский оппозиционер отказался признавать часть долгов Лукашенко

Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отказался признавать долги, которые президент страны Александр Лукашенко взял после 5 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Латушко, все кредитные обязательства, заключенные после истечения предыдущего срока президентства Лукашенко, будут пересмотрены оппозицией в случае ее прихода к власти. Оппозиционер подчеркнул, что с начала ноября Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии. Он призвал всех кредиторов «принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов», чтобы избежать их использования властями Белоруссии для финансирования подавления протестов.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не имеет задолженности перед Москвой за потребленный природный газ. По словам Головченко, сейчас Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.