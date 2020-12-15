В Заксобрании Ленобласти занялись поиском средств для обеспечения прав дольщиков

Депутатский корпус Ленинградской области с особой тревогой следит за дискуссиями, которые ведет администрация региона с Фондом защиты прав дольщиков по поводу выделения дополнительных средств на решение проблем пострадавших участников долевого строительства. Об этом говорится в открытом письме руководителей фракций «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ в Законодательном собрании региона.

Прошлой осенью депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за выделение 2,8 миллиарда рублей на завершение проблемных объектов в регионе на ближайшие три года. Депутатам были предоставлены расчеты, согласно которым примерно такую же сумму выделяет федеральный фонд. Третьим источником помощи будущим жителям региона является Компенсационный фонд, куда адресно шли отчисления от застройщиков Ленинградской области, говорится в письме.

Среди депутатского корпуса были бурные дискуссии по поводу выделения региональной части в размере 2,8 миллиарда рублей, пишут региональные парламентарии. Не все поддержали эту практику — выполнение властями обязательств коммерческих компаний перед третьими лицами, но законодатели согласились с просьбой о направлении денег на решение проблем обманутых дольщиков, понимая социальную ответственность государства перед попавшими в беду людьми.

«Вместе с тем, в июле этого года без согласования с регионом в одностороннем порядке были существенно изменены условия соглашения. Средства Компенсационного фонда перешли в бюджет Российской Федерации без решения вопроса о компенсации выпадающего источника финансирования, — пишут руководители фракций. — Изменение порядка финансирования приводит к тому, что сейчас от нас требуют согласовать выделение от 3 до 10 миллиардов рублей взамен "пропавших" денег Компенсационного фонда. И теперь мы хотим, чтобы наш голос был услышан».

Дефицит бюджета составляет около 12 миллиардов рублей. Большая половина статей — защищенная, поэтому взять деньги возможно с адресных инвестиционных программ комитетов или дорожного фонда. «Мы не можем сократить финансирование строящихся объектов, потому что Ленинградская область всегда выполняла взятые на себя обязательства. Заключенные контракты будут выполнены, — обращают внимание главы фракций Заксобрания Ленобласти. —Теоретически мы могли сократить планы по строительству и модернизации объектов области — закрыть на ближайшие три года АИП. Тогда нам надо свернуть программу "Чистая Вода", оставив десятки поселков без канализации и водоснабжениям, тогда не будет обхода Мурино и Новое Девяткино, не будет пары десятков детских садов и школ, не будет расширения Колтушского шоссе, обхода Всеволожска, мостов через Волхов и Свирь, многих других объектов. Уверены, что мы не найдем понимания у наших избирателей, когда расскажем, что направили деньги не на решение проблем коренных жителей региона, а на исправление ошибок неэффективных строительных менеджеров и мошенников».

ФЗ-214 «О долевом строительстве» — один из самых противоречивых нормативных актов в российском законодательстве. Он был разработан, чтобы снизить расходы жителей России на улучшение жилищных условий, так как жилье на вторичном рынке дороже, чем на стадии «котлована». И, безусловно, миллионы людей в РФ благодаря ФЗ-214 въехали в новые квартиры по доступной стоимости. Вместе с тем, закон почти сразу после принятия показал свое несовершенство. Сразу проявились системные сбои, в результате которых десятки тысяч человек потеряли свои инвестиции. В России появилось позорное понятие «обманутые дольщики». Руководители фракций подчеркивают, что эта ситуация возникла из-за прорех в самом законе, принятом нашими федеральными коллегами.

«Создание Фонда защиты прав дольщиков и введение эскроу-счетов красноречиво свидетельствуют, что проблема существует на федеральном уровне, а не на местном, — уверены главы фракций Законодательного собрания Ленинградской области. — Мы считаем несправедливым обвинять региональные власти в недосмотре за ситуацией, тем более — возлагать на них ответственность за правоприменение этого закона застройщиками. Наша позиция однозначна: при сверстанном трехлетнем бюджете у региона нет физической возможности добавить средств на решение проблем обманутых дольщиков сверх уже выделенных 2,8 миллиарда рублей. Мы считаем, что эту большую федеральную проблему нужно решать первоначальными методами — возвращением средств Компенсационного фонда».

Письмо подписали руководители фракций в Заксобрании Ленобласти: «Единой России» — Олег Петров, ЛДПР — Андрей Лебедев, «Справедливой России» — Александр Перминов, КПРФ — Регина Илларионова.