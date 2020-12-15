Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 15 декабря.

Традиционный конференц-колл Пескова с журналистами кремлевского пула не будет проводиться 15 и 16 декабря.

Пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря. Ежегодное мероприятие пройдет в новом формате: вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Во время мероприятия Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли.

Песков ожидает, что пресс-конференция получится насыщенной и продолжительной по времени.

Прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря и стала 15-й по счету. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году.