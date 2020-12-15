Учительница потеряла работу и разбогатела на продаже эротических фото

Учительница из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потеряла работу во время пандемии COVID-19 и разбогатела на продаже откровенных снимков. Об этом сообщает The Sun.

Райли Саммерс (Riley Summers) осталась без работы и начала продавать в интернете свои эротические фото. Теперь она зарабатывает около 8 тысяч долларов (584 тысячи рублей) в неделю. 23-летняя девушка ведет два аккаунта в Instagram, на которые в общей сложности подписаны полтора миллиона пользователей сети.

Американка утверждает, что ее новая работа подарила ей свободу самовыражения. По ее словам, социальные сети позволяют ей быть сексуальной и веселиться, но при этом держать дистанцию в общении с подписчиками. «Я стала такой уверенной в себе. Я испытываю прилив адреналина каждый раз, когда публикую пошлый снимок», — призналась она.

Американка регулярно получает предложения выйти замуж, ей делают комплименты и посвящают стихи. «Один парень под каждой моей фотографией оставляет красиво написанное стихотворение. Это мило и заставляет меня улыбаться», — отметила она.

Ранее сообщалось, что бывшая медсестра из Австралии разбогатела на продаже эротических снимков. Она пять раз увеличивала грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры, а также вколола ботокс. 31-летняя австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби.

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