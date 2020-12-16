Проект «ИТ-класс в московской школе» набрал обороты

Мэр столицы Сергей Собянин дал старт проекту «ИТ-класс в московской школе» в 2019 году. Градоначальник отметил, что в ИТ-классах будут готовить специалистов в области информационных технологий, которые чрезвычайно востребованы в городе и стране, а ребята, обучающиеся в них, получат реальные навыки в робототехнике, программировании, будут работать с большими данными и получат шанс поступить в ведущие вузы.

«Мы наблюдаем рост заинтересованности в предпрофессиональном образовании, особенно в сфере информационных технологий. Первые 35 предпрофессиональных ИТ-классов открылись в столице 1 сентября прошлого учебного года. Тогда в них начали учиться более 1000 ребят. А в 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования города побило все рекорды — более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. Почти 2 тысячи школьников было зачислено в 10-е классы проекта. Всего же участниками проекта «ИТ-класс в московской школе» на сегодняшний день являются почти три тысячи ребят», — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число школ-участников проекта к 1 сентября 2020 года также увеличилось в два раза — если в прошлом году их было 35, то сегодня в нем участвуют уже 67 образовательных организаций столицы. А кандидатами на участие в проекте в этом году стали еще 72 московских школы.

Реализация проекта позволяет создать условия для развития предпрофессионального образования в области информационных технологий, помогает старшеклассникам столицы сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и ИТ-компаниям – создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе.

Обучение в ИТ-классах проходит по шести направлениям: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».

Под руководством проектного офиса в Московском центре качества образования для учителей ИТ-классов проводятся обучающие семинары, встречи, где обсуждаются технологии организации занятий и задания для ребят, разрабатываются сценарии уроков и учебных пособий в МЭШ для учащихся; также педагоги представляют свой опыт использования высокотехнологичного оборудования ИТ-полигонов в рамках работы проекта.

Проект реализуется совместно с ведущими российскими вузами – лидерами в подготовке ИТ-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ИТМО, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН», Московским политехническим университетом и МИРЭА — Российским технологическим университетом. В 2020 году к проекту присоединились еще 2 вуза — Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Московский педагогический государственный университет.

Юные айтишники, учащиеся ИТ-классов, принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами проекта, среди которых «Яндекс» и более 200 ведущих отечественных ИТ-компаний — членов Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, в ходе которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, а также Департамента информационных технологий города Москвы, рассказывают ребятам об особенностях новейших технологий и развитии ИТ.

За этот год 8 федеральных вузов-партнеров проекта провели для школьников 514 мероприятий, среди которых — экскурсии, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы, хакатоны. Их посетили 3829 учащихся школ-участников и школ-кандидатов проекта. Все мероприятия были направлены на получение фундаментальных знаний и практических навыков по основным направлениям проекта «ИТ-класс в московской школе». Также ребята посетили большое количество мероприятий, направленных на формирование Soft Skills — навыков, позволяющих успешно развиваться в абсолютно разных сферах информационных технологий.

11 ИТ-компаний-партнеров провели более 50 мероприятий для школьников и учителей проекта по направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, летательные аппараты, базы данных, информационная безопасность, технологии виртуальной и дополненной реальности, голосовые помощники, интеллектуальные городские системы, 5G-сети, киберспорт, организация хранения и обработки больших данных.

О развитии инноваций в ИТ-сфере школьникам рассказывают и эксперты Департамента информационных технологий столицы. Специалисты ДИТ знакомят учащихся ИТ-классов с технологиями, которые призваны улучшить качество жизни в городе. С декабря 2019 года такие встречи, мастер-классы и онлайн-семинары посетило около тысячи учащихся, которые планируют связать свою профессию со сферой ИТ.

Востребованность и популярность технологической отрасли подтверждает и рынок труда. Активно растет число занятых ИКТ-специалистов — по итогам первого полугодия 2020 года в Москве их количество составило 610,8 тысячи человек (605,9 тысячи человек по итогам 2019 году). Каждое пятое предложение на рынке труда Москвы в июне 2020 года открыто для ИТ-специалистов. По данным аналитиков ДИТ, количество вакансий для программистов в Москве за год выросло на 14 процентов и составило в сентябре свыше 6,5 тысячи актуальных позиций. Наиболее востребованными на столичном рынке труда вот уже третий год являются программисты Java, 1C и PHP.

Проект Департамента образования и науки столицы «ИТ-класс в московской школе» стал логичным продолжением линии развития предпрофессионального образования в городе. В этом учебном году количество учеников предпрофессиональных классов столичных школ выросло на 20 процентов.

Более 45 тысяч московских старшеклассников занимаются в инженерных, академических, медицинских, кадетских, педагогических и ИТ-классах. А в следующем году в столице откроется новое направление предпрофессионального образования — «Медиакласс в московской школе». В таких классах будут готовить журналистов будущего — специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях.