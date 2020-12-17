В МЧС назвали безобразием экскурсию потерявшейся в пещерах Подмосковья тургруппы

Экскурсия туристической группы с детьми, потерявшаяся в подмосковных пещерах Сьяны, не была зарегистрирована и проходила с нарушением всех правил. Об этом ТАСС заявил первый замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов.

«Обычно официально у нас регистрируется в МЧС любая экскурсия серьезная, любые такие мероприятия, для того чтобы мы были готовы реагировать. Этого не было сделано», — пояснил сотрудник ведомства. Он назвал безобразием деятельность инструктора Сергея Бокова, организовавшего активный отдых. «Оказывается, он не раз уже так делал. Человек зарабатывает деньги», — отметил Андямов.

В настоящее время инструктор задержан для опроса. С ним общаются следователи, также он согласился поехать в отдел полиции для дачи объяснения.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в числе которой восемь детей, стало известно ранее вечером. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло. Около 21:30 их нашли, медицинская и психологическая помощь никому из туристов не потребовалась.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.