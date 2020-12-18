Раскрыто наказание для проводивших экскурсии в пещерах Подмосковья

Организаторам экскурсий в подмосковные пещеры Сьяны, где накануне пропала туристическая группа, грозит уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщил прокурор Домодедова Николай Развозжаев.

По его словам, они могут подпасть под уголовную ответственность при наличии определенных обстоятельств. Так, уголовное дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальный срок, если услуги были оказаны группой лиц, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В ходе проверки специалисты установят законность проведения спортивного ориентирования в пещерах. Развозжаев добавил, что история с заблудившимися в пещерах детьми в этом районе — первая за последние несколько месяцев.

Ранее инструктора группы задержали для опроса. С ним общаются следователи, также он согласился поехать в отдел полиции для дачи объяснения. В МЧС назвали его деятельность безобразием. Выяснилось, что экскурсия не была зарегистрирована и проходила с нарушением всех правил.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в числе которой восемь детей, стало известно вечером 17 декабря. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло. Примерно в 21:30 их нашли, медицинская и психологическая помощь никому из туристов не потребовалась.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.