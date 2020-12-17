Собака с аномально длинной шеей и ногами стала звездой в соцсетях

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Собака породы шелковистый виндхаунд из американского штата Висконсин стала звездой в соцсетях благодаря аномально длинной шее и ногам. Об этом сообщает издание The Mirror.

Годовалая собака по кличке Клео больше похожа на жирафа, чем на собаку, благодаря своему уникальному облику. В 2019 году 23-летняя хозяйка пса Клэр Пюиссан (Claire Puissant) забрала его у заводчика из штата Огайо.

Теперь у Клео есть своя страница в Instagram с 26,7 тысячи подписчиков. На фотографиях собака позирует в разнообразных цветных костюмах.

Однако из-за длинных ног животного хозяйке трудно найти ей подходящую одежду. «Все, что есть в продаже, всегда ей коротко и выглядит на ней, как топики», — посетовала Пюиссан.

Хозяйку поразил успех, которым Клео пользуется в соцсетях. «Я завела ей аккаунт просто для себя и постоянно стесняюсь такого внимания в Instagram и TikTok», — подчеркнула Пюиссан. Она объяснила, что длинные ноги — характерный признак породы. Хозяйка назвала Клео умной, выразительной и забавной.

Больше всего, по словам американки, собака любит гулять по скалам, играть со своей подругой и тихо дремать днем. Клео живет вместе с четырехлетней борзой по кличке Абелина.

Пользователи соцсетей оставляют восторженные комментарии на странице Клео. Один из них написал: «Ты могла бы быть моделью. Топ-моделью. Твои ноги подходят для этого».

Ранее сообщалось, что похожая на жирафа собака, которую из-за необычной внешности бросили в приюте, обрела хозяев. Во время прогулки хозяева надевают на своего питомца специальный воротник, так как без него Кетама может с легкостью сбросить с себя ошейник и убежать.