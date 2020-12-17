Грузия получила от МВФ 114 миллионов долларов из-за COVID-19

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Грузии почти 114 миллионов долларов в рамках механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.

«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 113,9 миллиона долларов на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате [экономических] потрясений от COVID-19», — отмечается в документе.

Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ около 585,4 миллиона долларов. В фонде подчеркнули, что власти предприняли все соответствующие меры для смягчения неблагоприятных экономических и социальных последствий потрясений «в условиях ярко выраженного экономического спада».

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4 процента, однако она восстановится и вырастет на 5,2 процента в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи Фондом не рассматривается. В июне МВФ одобрил кредит Украине в рамках механизма кредитования стенд-бай на пять миллиардов долларов США.