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В США заявили о «риске дестабилизации» в Карабахе из-за России

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил о «риске дестабилизации» в Нагорном Карабахе из-за России. Об этом сообщает ТАСС.

«Там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов, всем государствам и сторонам, которые там участвуют», — отметил он.

По словам Купера, американская сторона выступает за необходимость мирных переговоров и участии в них Минской группы, а также «уделяет дополнительное внимание гуманитарному пространству».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. В ходе войны Баку потерял контроль над территорией.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия заняла ряд населенных пунктов.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армянская и азербайджанская стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку были переданы еще три района. Согласно документу, на линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действовать российские миротворцы.

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