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В Госдуме попросили проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии

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Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн попросил генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить данные о нарушении прав представителей СМИ в Хакасии. О соответствующем запросе пишет ТАСС.

В тексте обращения говорится, что в адрес комитета поступило коллективное заявление руководителей и сотрудников СМИ в Хакасии с жалобой на «воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ».

По словам журналистов, на них оказывается давление со стороны КПРФ за объективное освещение событий в регионе, в том числе критику главы Хакасии Валентина Коновалова, представляющего партию коммунистов. Представители СМИ просят дать правовую оценку ситуации и защитить права журналистов и общественников в республике.

Хинштейн также направил обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой принять меры реагирования на действия однопартийцев в Хакасии.

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