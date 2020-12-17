В Госдуме попросили проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн попросил генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить данные о нарушении прав представителей СМИ в Хакасии. О соответствующем запросе пишет ТАСС.

В тексте обращения говорится, что в адрес комитета поступило коллективное заявление руководителей и сотрудников СМИ в Хакасии с жалобой на «воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ».

По словам журналистов, на них оказывается давление со стороны КПРФ за объективное освещение событий в регионе, в том числе критику главы Хакасии Валентина Коновалова, представляющего партию коммунистов. Представители СМИ просят дать правовую оценку ситуации и защитить права журналистов и общественников в республике.

Хинштейн также направил обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой принять меры реагирования на действия однопартийцев в Хакасии.