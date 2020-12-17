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В России за сутки умерли 587 пациентов с COVID-19

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Фото: АГН «Москва»

В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии в стране скончался 49 151 зараженный, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа инфекция обнаружена у 28 214 человек, среди ранее инфицированных поправились 26 440.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 2 762 668 случаев заражения вирусом во всех 85 регионах, 2 202 540 человек уже вылечились.

Антирекорд по суточной смертности зараженных коронавирусом был достигнут 11 декабря. В тот день было зафиксировано 613 смертей.

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