Супругов заставили осушить пруд на участке из-за жалоб соседа на громких лягушек

Супружескую пару из Франции заставили осушить исторический пруд на участке, поскольку соседу мешали громкие звуки лягушек во время брачного сезона. Об этом пишет The Guardian.

Мишель и Анни Пешера живут в деревне Гриньоль (Аквитания). 12 лет назад Мишель обнаружил неподалеку от своего дома засыпанный пруд и переместил его к себе на участок, чтобы восстановить. Тогда сосед Жан-Луи Мальфион не возражал.

Но в 2012 году он подал иск в суд, требуя засыпать пруд. По его словам, уровень шума от лягушек в спальне достигает 63 децибел. В 2014 году местный суд отклонил требование, но впоследствии оно было поддержано судьей Бордо.

Под угрозой больших штрафов и тюрьмы пару вынудили выполнить условие Мальфиона. Супругам дали 90 дней, чтобы осушить пруд в 300 квадратных метров и избавиться от лягушек. Пешера выступили против такого решения, учитывая тот факт, что пруд также является домом для рыб и уток. К тому же здесь бывают цапли, олени и дикие кабаны.

Паре помогают экоактивисты, которые указывают, что местные лягушки относятся к охраняемым законом видам. Общественники уже обратились в Кассационный суд — один из четырех судов последней инстанции во Франции.

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