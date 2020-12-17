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Учет мусора в России предложили вести в интернете

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Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Министерство природных ресурсов и экологии России разработало законопроект, которым предлагается собирать и публиковать информацию о коммунальных отходах в интернете. Об этом в четверг, 17 декабря, пишут «Известия».

Документом предлагается создать в стране электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а правительство наделить правом устанавливать порядок ее ведения. Как следует из текста законопроекта, такая схема станет частью уже запущенной в 2019 году государственной информационной системы учета ТКО, содержащей данные об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Из пояснительной записки также следует, что созданием, модернизацией и эксплуатацией системы займется Российский экологический оператор, что позволит собрать всю информацию о мусоре в рамках одной организации.

В Минприроды признают, что реализация проекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, однако сумму ведомство не называет, пишет газета. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов считает, что министерство должно обосновать появление и эффективность новой интернет-системы. Вместе с тем в большинстве фракций Госдумы инициативу готовы поддержать.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов выразил мнение, что мусоропроводы во всех жилых домах страны необходимо ликвидировать. Он указал, что мусоропроводы — это рассадник крыс и тараканов, поскольку люди выбрасывают туда «борщ вместе с картоном». Поэтому, считает чиновник, «для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», а это требует 100-процентного согласия жильцов.

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