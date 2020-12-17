ВЦИОМ оценил интерес россиян к пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина вызывает интерес у 70 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Слышали или знают о пресс-конференции 82 процента опрошенных, точную дату назвали 52 процента. Смотреть мероприятие в прямом эфире планируют 32 процента жителей страны.

Более трети россиян планируют узнать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей.

Пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря. Прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря и стала 15-й по счету. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Эфир длился 4 часа 18 минут. Такой формат общения с журналистами впервые был опробован в 2001 году.