Заразившаяся коронавирусом популярная ведущая пожаловалась на мучительные боли

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres), заразившаяся коронавирусом, пожаловалась на мучительные боли в спине. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в Instagram.

62-летняя актриса подчеркнула, что боли оказались одним из симптомов инфекции. «Одна вещь, о которой почему-то никогда не говорят, это что вы испытываете мучительную боль в спине. Я и не знала, что это симптом», — отметила она.

По словам Дедженерес, в остальном она чувствует себя очень хорошо. «Кто же знал? И как так? Боль в спине. Причем сильная», — снова возмутилась она.

В связи с болезнью ведущей съемки ее шоу приостановлены до января 2021 года.

«Шоу Эллен Дедженерес» идет с 2003 года, Дедженерес была и остается его бессменной ведущей. Она получила 11 премий «Эмми». Кроме того, она дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар».

В середине года бывшие и нынешние сотрудники Дедженерес обвинили руководство телепроекта в сексуальных домогательствах, а также указали на то, что в редакции присутствуют расизм, атмосфера страха и запугивание. Позже Дедженерес признала, что не смогла обеспечить безопасность всех сотрудников и пообещала исправить ситуацию на проекте.