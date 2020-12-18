Побывавшая на Кубе во время пандемии россиянка сравнила отдых с испытанием

Россиянка, побывавшая на Кубе во время пандемии коронавируса, рассказала об «ужасном отдыхе» и обвинила власти курорта в неготовности принимать гостей. Своей историей девушка поделилась с изданием «Турпром».

Как отметила туристка, ее впечатления от острова Кайо-Коко были испорчены с самого момента прилета, когда в аэропорту вместо «артистов в ярких костюмах, танцующих сальсу» ее встретили люди в защитной одежде, а затем сотрудники в камуфляже разделили иностранцев на три потока.

«От такой "доброжелательной" атмосферы мне стало жутко, и я подумала, что, наверное, так распределяли людей в концлагере. Предчувствия меня не обманули, далее действительно были три направления: пляж, отель-госпиталь и изоляция», — рассказала россиянка.

По словам собеседницы портала, обычный отдых на острове продлился всего два дня, а затем представители туроператора сообщили туристке, что у ее подруги выявлен коронавирус. После этого девушек переселили в ковидный отель, проживание в котором они сравнили с «испытанием»: в номерах не было интернета, гостям запрещали выходить на улицу, и они могли общаться друг с другом, только выходя на балконы.

«Первые три дня кормили просто отвратительно и однообразно, без овощей, фруктов и даже хлеба — одними пережаренными сосисками и яйцами. Еда эта была ко всему же холодная. Пару раз нас выводили под конвоем к лобби, где есть интернет. (...) После звонка консулу нам улучшили рацион питания, добавив мясо или рыбу, фрукты», — сказала туристка.

При этом девушка отметила, что ни ей, ни ее подруге не оказывалось никакой медицинской помощи — не было даже измерения температуры. Кроме того, за все время карантина никто не убирал их номера и не обрабатывал поверхности.

«Я считаю, что Куба не готова к приему российских туристов! Нет никакого регламента по взятию тестов и срокам получения ответов!» — подытожила она, добавив, что представители туроператора не предупредили ее о вероятности подобного развития событий.

Ранее россиянин, побывавший на Кубе, сравнил отдых с тюрьмой посреди пальм. Как отметил путешественник, он прилетел на курорт Кайо-Коко вместе с семьей в начале декабря, и у его ребенка оказался положительный результат теста на коронавирус. По этой причине всю семью отправили в специально отведенный номер для больных и контактировавших с ними.