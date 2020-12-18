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Жена накормила мужа приготовленным его покойной матерью 10 лет назад блюдом

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Фото: @ericjoonho

Жительница Нью-Йорка, США, накормила мужа блюдом, которое приготовила его покойная мать 10 лет назад. Об этом сообщает издание NDTV.

Внук Эрик Ким (Eric Kim) рассказал, что его мать сохранила в холодильнике банку кочхуджана, приготовленного ее свекровью 10 лет назад. Кочхуджан — традиционная корейская паста из риса с соевыми бобами, заправленная красным перцем.

Мать Кима хотела сделать сюрприз мужу и подала блюдо к ужину. «Она назвала это "капсулой времени"», — отметил автор поста.

«Отец отметил, что это странное чувство — снова попробовать блюдо, которое, как он думал, уже никогда не попробует. Бабушкин кочхуджан менее сладкий, чем тот, что продается в магазине. Он особенно вкусен, если смешать его с ячменным рисом или использовать как соус к жареной курице. Не могу поверить, что ему десять лет», — подчеркнул Ким.

Его пост стал вирусным и заставил пользователей поделиться своими воспоминаниями об особенных блюдах.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Янгстаун, штат Огайо, получила открытку с поздравлением с днем рождения, которую ее покойная мать отправила еще в 2015 году. «Я посмотрела на почерк и поняла, что послание было написано ею. Моя мать умерла в 2018 году», — рассказала женщина.

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