Еще в одной стране легализовали однополые браки

Федеральное собрание Швейцарии легализовало однополые браки. Об этом пишет издание The Local.

Согласно документу, в стране не только разрешаются однополые браки, но и предоставляется доступ к банкам спермы для лесбийских пар.

В Национальном совете (нижняя палата парламента) 136 депутатов проголосовали «за» закон, 48 — против, 9 человек воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата) проект поддержали 24 депутата. Ультраконсервативная христианская партия «Федерально-демократический союз Швейцарии» уже выступила против закона и пообещала провести референдум по вопросу однополых браков.

С 2007 года в Швейцарии разрешено оформлять «зарегистрированное партнерство» — документ для лиц одного пола. Однако он не позволял однополым парам получать гражданство или усыновлять детей.

16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе неприемлемо нарушение прав ЛГБТ-сообщества. Она призвала все страны альянса узаконить однополые семьи.

Помимо Швейцарии, однополые браки признаны и разрешены в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

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