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В МВД рассказали о выборе дорог для практической части экзамена на права

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД России определит перечень дорог и улиц для проведения практической части экзамена на водительские права. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Маршруты будут выбраны в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями. При этом пути с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены.

Также практический экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях, отметили в МВД. С этой целью специалисты переработали экзаменационный лист и систему штрафных баллов, конкретизировали действия кандидата в водители и экзаменатора при проверке отдельных навыков, а также условия их оценки.

Ранее стало известно, что МВД разрешит на практической части экзамена на получение водительских прав, кроме кандидата в водители, находиться в машине общественникам для повышения объективности проведения экзамена. При этом новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена.

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