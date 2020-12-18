В ЕС не смогли провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

В ЕС не смогли организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит «Интерфакс».

Глава дипломатии Евросоюза попытался провести трехстороннюю с обоими министрами в ходе их визита в Брюссель на этой неделе, но у него ничего не вышло. «Поскольку оба министра поддерживали связь со мной, мы пытались установить трехсторонний контакт — Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это оказалось невозможным, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — заявил Боррель.

17 декабря в Брюсселе прошло заседание Совета партнёрства ЕС — Армения, в котором принял участие глава МИД Армении Ара Айвазян. В пятницу, 18 декабря, состоится заседание Совета сотрудничества ЕС — Азербайджан, где Боррель проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

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