Стало известно об отношении возможных преемников Меркель к «Северному потоку-2»

Научный директор Германо-Российского форума Александр Рар рассказал об отношении возможных преемников канцлера Германии Ангелы Меркель к «Северному потоку-2» и России. Об этом пишет «Интерфакс».

Политологу стал известен настрой трех потенциальных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Рар рассказал, что бывший глава фракции христианских демократов в бундестаге Фридрих Мерц и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рётген настроены на жесткую политику в отношении Москвы. При этом сторонником развития прагматичных отношений с Россией является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

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«Если Рётген станет лидером партии и кандидатом в канцлеры, то это будет катастрофой в отношениях между Москвой и Берлином. Этот политик годами выступает с резкими и критическими заявлениями в адрес России», — пояснил Рар.

При этом позиция Мерца, также настроенного негативно, будет зависеть от курса администрации избранного президента США Джо Байдена. По словам политолога, он «евроатлантист до мозга костей» и в первую очередь займется отношениями с Вашингтоном.

«Лашет — самый удобный для Москвы из трех кандидатов (...). Когда он работал в Европейском парламенте и был председателем комитета по внешней политике, он активно интересовался идеей создания общего пространства от Лиссабона до Владивостока, участвовал во многих конференциях по вопросам российско-германских отношений», — отметил Рар.

Укладка газопровода остановилась год назад после санкций со стороны США. В России утверждали, что смогут достроить маршрут своими силами и запустят его в конце текущего года или начале 2021-го.

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