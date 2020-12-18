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Глава Калмыкии пригласил в регион журналиста из Исландии

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Бату Хасиков
Бату Хасиков
Фото: страница Бату Хасикова во ВКонтакте

Глава Калмыкии Бату Хасиков после пресс-конференции президента Владимира Путина пригласил журналиста из Исландии, поблагодарившего российского лидера за такой формат общения, приехать в республику. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Хасиков поддержал зарубежного журналиста Хаукура Хаукссона, который заявил о необходимости внедрения такого формата общения лидера с народом в других странах.

«Для себя отметил вопрос журналиста из Исландии Хаукура Хаукссона. Действительно, если бы все мировые лидеры, по примеру президента нашей страны, открыто и прямо обсуждали со СМИ и друг с другом вопросы мирового развития, то количество глобальных международных рисков значительно бы сократилось», — считает глава Калмыкии.

Он отметил, что Хаукссон сможет открыть для себя красоту региона и тем самым лучше понять Россию в ее многообразии, а также способствовать гармонизации отношений между странами.

Хасиков добавил, что благодарен президенту за озвученные ответы на вопросы, во многом касающиеся региональной повестки, и уже обсудил с правительством Калмыкии обозначенные главой государства меры.

«В частности, по цифровизации <...> у нас предусматривается подключение к интернету 365 социально-значимых объектов и развертывание 144 узлов связи. Недавно писал и про модернизацию первичного звена здравоохранения: капитальный ремонт в больницах, оснащение медучреждений техникой и автомобилями. Все это уже запланировано и находится в работе», — заключил Хасиков.

Пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.

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