Полуразрушенный дом с одной спальней выставили на продажу за миллионы рублей

Полуразрушенный дом, который пустовал на протяжении десяти лет, выставили на продажу в пригороде Сиднея. За оборудованное только одной спальней жилье владельцы хотят получить около 1,8 миллиона долларов (более 132 миллионов рублей). О возможной сделке сообщает Realestate.com.au.

Материалы по теме Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты? Ни в какие ворота Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм

Объект появился на рынке впервые за 45 лет и, как сообщают в агентстве недвижимости, несмотря на свое «потрепанное» состояние, вызвал большой интерес среди потенциальных владельцев. По словам риелторов, перед аукционом дом посетили более 100 желающих. В ближайшее время они примут участие в торгах и поборются за лот.

В доме сохранилась оригинальная планировка, так как за 40 лет там ни разу не проводили ремонт. Внутри находятся одна спальня, помещение для ванной комнаты, кухня с гостиной, подвал, кладовая и терраса. Риелторы отметили, что будущим владельцам придется отремонтировать разрушающиеся стены, оборудовать комнаты всем необходимым и привести в порядок заросший сорняками двор.

В ноябре 2020 года недалеко от австралийского города Бендиго решили продать заброшенную колониальную деревню Мэлдон времен золотой лихорадки, где сохранились оригинальные здания 1850-х и 1990-х годов. Спустя время место стали использовать как декорацию из фильмов про Дикий Запад. Тогда от продажи объекта хотели выручить 1,75 миллиона долларов (на тот момент 133,5 миллиона рублей).

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru