Полуразрушенный дом с одной спальней выставили на продажу за миллионы рублей

Полуразрушенный дом, который пустовал на протяжении десяти лет, выставили на продажу в пригороде Сиднея. За оборудованное только одной спальней жилье владельцы хотят получить около 1,8 миллиона долларов (более 132 миллионов рублей). О возможной сделке сообщает Realestate.com.au.
Объект появился на рынке впервые за 45 лет и, как сообщают в агентстве недвижимости, несмотря на свое «потрепанное» состояние, вызвал большой интерес среди потенциальных владельцев. По словам риелторов, перед аукционом дом посетили более 100 желающих. В ближайшее время они примут участие в торгах и поборются за лот.
В доме сохранилась оригинальная планировка, так как за 40 лет там ни разу не проводили ремонт. Внутри находятся одна спальня, помещение для ванной комнаты, кухня с гостиной, подвал, кладовая и терраса. Риелторы отметили, что будущим владельцам придется отремонтировать разрушающиеся стены, оборудовать комнаты всем необходимым и привести в порядок заросший сорняками двор.
В ноябре 2020 года недалеко от австралийского города Бендиго решили продать заброшенную колониальную деревню Мэлдон времен золотой лихорадки, где сохранились оригинальные здания 1850-х и 1990-х годов. Спустя время место стали использовать как декорацию из фильмов про Дикий Запад. Тогда от продажи объекта хотели выручить 1,75 миллиона долларов (на тот момент 133,5 миллиона рублей).