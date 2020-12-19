Головкин оценил победу нокаутом и защиту чемпионского титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин оценил победу над поляком Камилом Шереметой и защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. Его слова приводит BoxingScene.

Головкин назвал соперника великолепным боксером, но заявил, что не удивлен результатами поединка. «Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Я чувствую себя очень комфортно, потому что усердно работал, у меня было много времени на подготовку», — добавил он.

Поединок состоялся в США ранее 19 декабря. Головкин четыре раза отправил соперника в нокдаун, после седьмого раунда судья зафиксировал технический нокаут.

41-летний Головкин одержал 41-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничье. Для 31-летнего Шереметы поражение стало первым в профессиональном боксе. В активе поляка 21 победа.