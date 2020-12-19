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Покашлявшего школьника выставили из класса вместе с партой

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Фото: паблик «Родители Петрозаводска и Карелии»

В Карелии школьника выставили из класса вместе с партой. Об этом сообщила мать ребенка в паблике «Родители Петрозаводска и Карелии» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, поводом для такого отношения стало то, что ученик кашлянул на уроке. В качестве доказательства она прикрепила к записи фотографии, которые сделал ее сын.

Женщина не стала называть номер школы, заявив, что все закончилось и «конфликт ни к чему». Она уточнила, что перевела ребенка в другую школу.

11 декабря сообщалось, что школьники из села Новомусино Республики Башкирия, которых из-за карантина в учебном заведении перевели на дистанционное обучение, остались без интернета и вынуждены учиться в заброшенном коровнике. Местные жители пояснили, что только в этом помещении есть хороший доступ в сеть.

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