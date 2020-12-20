Жена бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Об этом сообщает The Sun.

Как пишет издание, результаты анализов 46-летней знаменитости подтвердили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества. В последнее время она изменила режим питания и села на диету, употребляя в пищу преимущественно рыбу, чаще всего — рыбу-меч. Именно она и могла стать причиной отравления, поскольку содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.

По информации источника издания, врачи сделали Виктории промывку печени, чтобы избавить ее от токсинов. Сейчас звезда прекрасно себя чувствует, добавил он. Теперь она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

Ранее британского поп-певца Робби Уильямса едва не убили морепродукты. 46-летний артист рассказал, что из-за переизбытка рыбы в рационе у него случилось отравление ртутью. Врачи сказали, что его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу могут привести к раку кожи и заболеваниям легких. При этом исполнитель не подозревал о своих проблемах со здоровьем, пока не сдал анализ крови.