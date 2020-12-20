Российская медсестра из «красной зоны» рассказала о страхах пациентов

Работающая в «красной зоне» российской больницы медсестра по имени Наталья рассказала, с какими страхами сталкиваются пациенты, и чем временный госпиталь отличается от обычной больницы. Ее слова приводит телеканал «360».

Женщина уточнила, что работает старшей медсестрой, поэтому ее обязанности отличаются от обязанностей других медсестер. «Так как я старшая медсестра, я слежу за этими блоками, смотрю, чтобы все были на рабочих местах, смотрю за выполнением. Как ставят капельницы, уколы, раздают таблетки», — отметила она. Наталья подчеркнула, что проверяет все отделения в «красной зоне» и выясняет, как дела у пациентов.

По словам старшей медсестры, госпиталь отличается от обычной больницы, что шокирует многих пациентов. «Людям страшновато там находиться, они смотрят: нет дверей закрывающихся, палата полностью просматривается медиками. Помещение очень огромное, они теряются. Пожилые люди вообще могут потеряться, забыть, где они лежат», — рассказала Наталья.

Она добавила, что медсестры постоянно контактируют с больными и, несмотря на защитные костюмы, тоже боятся заразиться. Наталья также сообщила, что она вместе с другими медработниками живет в специальном обсерватории. Женщина не была дома уже несколько месяцев и не видела своих детей с начала осени. «Я точно решила, что я хочу помочь людям. И останусь до окончания коронавируса, буду помогать. Потому что если я уволюсь, кто-то должен прийти на мое место. Я надеюсь, что к новому году все вылечатся, и я увижусь с семьей», — заключала медсестра.

С начала пандемии в России было выявлено 2 848 377 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период умерли 50 858 человек, выздоровели 2 275 657 человек.