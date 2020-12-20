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Минздрав оценил заболеваемость коронавирусом в России

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» оценил уровень заболеваемости коронавирусом в России. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, уровень заболеваемости в стране остается высоким. «Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас в последние недели нет», — добавил Мурашко.

Он также подчеркнул, что в некоторых регионах, в частности в Новосибирской и Курганской областях, ситуация с ростом числа зараженных стабилизировалась. При этом министр уточнил, что в некоторых регионах, в основном в городах-миллионниках, уровень заболеваемости остается высоким.

Ранее Мурашко также заявил, что вакцинация россиян старше 60 лет от коронавируса может начаться на следующей неделе. Министр уточнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди пожилых.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 50 858 человек, выздоровели 2 275 657 человек.

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