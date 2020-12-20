Ученые объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19. Об этом сообщается в научном журнале Science.

Это может объясняться тем, что генетический материал коронавирусной инфекции, предположительно, частично встраивается в хромосомы клеток человека. Ученые отметили, что такое бывает с другими вирусами. «Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки», — говорится в исследовании.

Специалистами было частично воссоздано такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лабораторных условиях. Исследователи уточнили, что результаты, которые они получили, не означают, что SARS-CoV-2 перманентно остается на генетическом уровне в клетках человека, чтобы постоянно воспроизводиться, как ВИЧ.

Ранее группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса. Так, по данным исследователей, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия. Этот симптом проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Миалгия наблюдалась у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта текущего года по 30 апреля.