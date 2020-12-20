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Российский ученый оценил эффективность вакцин против нового типа COVID-19

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов допустил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может стать доминирующим. Такое мнение он выразил в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

Он также оценил эффективность вакцин против нового типа COVID-19. Специалист указал, что есть вероятность того, что на новый тип вируса существующие вакцины могут не подействовать.

Ранее оперативный штаб по мониторингу распространения инфекции сообщил, что ситуация с новым типом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, находится на контроле. Там добавили, что решений о возможном ограничении авиасообщения между Россией и Британией пока не принималось.

20 декабря сразу несколько стран Евросоюза объявили о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за появления там нового штамма коронавируса.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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