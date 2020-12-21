В России решили изменить порядок выплат на детей от трех до семи лет, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Сейчас при среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой. В Совете Федерации указали, что поводом для отказа может стать то, что дети формально не входят в состав семьи.

Как сообщил член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов, он обратился в министерство с просьбой исправить эту ситуацию и недавно получил ответ, что проблему решат.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова указала, что запрос от приемных родителей на получение пособий высокий.

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что ведомство уже разработало изменения и правила предоставления выплат на детей.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как россиянам получить обещанные новогодние выплаты на детей. Например, если родители уже получали летние выплаты, то снова писать заявление не надо, а остальные смогут подать документы до 1 апреля 2021 года.

О выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка сказал президент Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 17 декабря.