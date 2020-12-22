Россиянам раскрыли способ выявить недолив бензина на заправках

Россиянам рассказали о способе выявить недолив топлива на заправках. Для этого необходимо воспользоваться специальным мерником, который должен быть на каждой АЗС. Об этом рассказал директор по развитию и операционному управлению сети заправок Shell в России Виталий Маслов, пишет РИА Новости.

По просьбе клиента на заправке должны наливать мерник из любого пистолета. Объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике.

В ноябре 2019 года Минпромторг выявил недолив на двух третях АЗС в России. С октября 2020-го действует новый национальный стандарт для топливораздаточных колонок. Он требует от владельцев заправок оснащать колонки программным обеспечением, защищающим от несанкционированного доступа.

Новые правила также обязывают производителей защищать оборудование от возможной несанкционированной замены узлов и элементов, а также установки не предусмотренных изготовителем устройств. Ожидается, что новые правила позволят ликвидировать такое явление, как недолив топлива.