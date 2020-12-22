Назван срок неизбежной климатической катастрофы

Ученые Университета Макгилла в Канаде назвали срок, когда критический порог климатических изменений будет пройден с неизбежными катастрофическими последствиями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Climate Dynamics.

Исследователи проанализировали исторические данные о климате, чтобы с высокой точностью определить его чувствительность к концентрациям углекислого газа. Они разработали модель Scaling Climate Response Function (SCRF) для прогнозирования температуры Земли до 2100 года. Данная модель позволяет уменьшить неопределенность прогноза примерно на 50 процентов по сравнению с прогнозами МГЭИК, которые основаны на теоретическом понимании взаимодействия между атмосферой, океаном, льдом, поверхностью Земли и солнечным теплом.

Главным недостатком климатической модели МГЭИК был широкий разброс предсказанных значений температуры при увеличении концентрации углекислого газа. Так, если концентрация удвоится, то средняя глобальная температура, согласно предсказанию, повысится на 1,9-4,5 градуса Цельсия.

Согласно результатам моделирования, опасный порог будет пройдет в период между 2027 и 2042 годами. По оценкам МГЭИК, этот же порог будет пройден до 2052 года. При этом температура неизбежно повысится на более чем 1,5 градуса Цельсия. Хотя это повышение соответствует умеренным изменениям, последствия тем не менее будут катастрофическими из-за резкого увеличения числа стихийных бедствий, а также их силы.